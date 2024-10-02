Ищу 3D дизайнера для анимаций коротких роликов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки231 просмотр

Я ищу 3D дизайнера, который умеет делать анимации для коротких роликов, таких как Reels и Shorts.

Пожалуйста, прикрепляйте портфолио и примерный прайс.

Без выше указанных данных отклики рассматриваться не будут!

ReelsСоздание анимаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
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Андрей
 
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