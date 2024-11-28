Требуется 3D дизайнер для создания анимаций коротких роликов, таких как Reels и Shorts. Необходимо предоставить портфолио и примерный прайс для оценки. Отклики без этих данных не рассматриваются.
3D Персонаж нарисовать
Разрабатываем мобильное приложение, простенькая игра, так что ищем графического дизайнера для создания стилизованных персонажей, анимаций действий, выражений лиц и оформления фонов.
Цена договорная.
Вариант 1:
Павел Дуров охраняет сокровищницу
Павел в костюме важного охранника(брюки, рубашка, ремень с рацией, каким-то оружием, мб еще броник) стоит на фоне банковского хранилища (большая стальная круглая дверь с рычагами). Обычная поза: скрещенные руки, ноги широко расставлены, можно добавить небольшие покачивания. Поза при неудачной попытке: руки крестом и матания головой вправо-влево. При удачной попытке: открытие двери сейфа.
Рефренс прикрепил.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищется 3D-дизайнер с опытом работы в After Effects и Blender для выполнения задач по анимации и созданию визуалов. Необходимо разрабатывать кейс-визуалы для рекламных кампаний, а также графику и анимации для SMM. Обязательное знание указанных программ и умение быстро выполнять задачи.3D-графиканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист по 3D моделированию для долгосрочного сотрудничества. Необходимо предоставить примеры работ для оценки уровня. Ожидаются регулярные заказы для опытных 3D моделлеров.3D-графика9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется специалист для создания примитивной модели с правильной ретопологией в Blender. Имеется заготовка, которую необходимо доработать. Ожидается качественная работа с учетом всех нюансов 3D-графики.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищется 3D-визуализатор/дизайнер для создания визуализаций общественного пространства, включая стенд. Требуется креативный подход и опыт работы в 3Dmax или Blender. Портфолио обязательно.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $100
Необходимо внести изменения в пять 3D-моделей фигур персонажей. Задача включает регулировку размеров (ширина и высота), а также добавление или удаление отверстий. Ожидается качественное выполнение правок с учетом всех требований.3D-графика1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется 3D Generalist для создания высококачественного контента в области Adult игр. Необходимы навыки моделирования и текстурирования 3D объектов, работа с освещением, рендерингом и композитингом. Опыт с Blender, Daz 3D и наличие портфолио обязательно. Предпочтителен опыт работы с Unity или Unreal Engine. Важны внимание к деталям и соблюдение сроков.3D-графиканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется 3D аниматор с навыками лицевой анимации для новогоднего проекта. Необходим опыт работы с инструментами Autodesk Maya, 3D Max, Blender и Cinema 4D. Условия оплаты будут обсуждены. Возможность дальнейшего сотрудничества на других проектах.3D-графика1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка 21 3D-модели тары (канистры, бутылки) в Blender с различными текстурами. Необходимо создать мануал по наложению этикеток и подготовить 5-6 цветных фонов. Также нужны 2-3 камеры для разных ракурсов. Важна реалистичность текстур, включая прозрачную и полупрозрачную тару с жидкостью. Исходники могут быть предоставлены.3D-графика1 исполнительЗавершен5 месяцев назад