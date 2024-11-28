3D Персонаж нарисовать

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки256 просмотров

Разрабатываем мобильное приложение, простенькая игра, так что ищем графического дизайнера для создания стилизованных персонажей, анимаций действий, выражений лиц и оформления фонов.
Цена договорная.

Вариант 1:

Павел Дуров охраняет сокровищницу

Павел в костюме важного охранника(брюки, рубашка, ремень с рацией, каким-то оружием, мб еще броник) стоит на фоне банковского хранилища (большая стальная круглая дверь с рычагами). Обычная поза: скрещенные руки, ноги широко расставлены, можно добавить небольшие покачивания. Поза при неудачной попытке: руки крестом и матания головой вправо-влево. При удачной попытке: открытие двери сейфа.

Рефренс прикрепил.

Создание персонажей
5 месяцев назад
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
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Заявки фрилансеров

Богдан
 
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4 месяца назад
Владислав
 
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Был
17 часов назад
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5 месяцев назад