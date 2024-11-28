Разрабатываем мобильное приложение, простенькая игра, так что ищем графического дизайнера для создания стилизованных персонажей, анимаций действий, выражений лиц и оформления фонов.

Цена договорная.



Вариант 1:

Павел Дуров охраняет сокровищницу

Павел в костюме важного охранника(брюки, рубашка, ремень с рацией, каким-то оружием, мб еще броник) стоит на фоне банковского хранилища (большая стальная круглая дверь с рычагами). Обычная поза: скрещенные руки, ноги широко расставлены, можно добавить небольшие покачивания. Поза при неудачной попытке: руки крестом и матания головой вправо-влево. При удачной попытке: открытие двери сейфа.



Рефренс прикрепил.