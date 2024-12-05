Blender

$7
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок313 просмотров

Здравствуйте!Нужно сделать роботу в Blender.Задача несложная ,но не имею с собой ноутбука (

3D-моделированиеBlender
5 месяцев назад
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