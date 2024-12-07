Я ищу монтажёра для монтажа интервью, снятого на три камеры.

Требуется опыт монтажа интервью, профессиональные навыки цветокоррекции и работы со звуком.

Также необходимо предоставить портфолио с релевантными работами в жанре интервью или разговорного жанра.

Важно уметь работать в сжатые сроки и быть внимательным к деталям.

Подробности и бюджет обсуждаются в личных сообщениях.