Монтаж интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок31 просмотр

Я ищу монтажёра для монтажа интервью, снятого на три камеры.

Требуется опыт монтажа интервью, профессиональные навыки цветокоррекции и работы со звуком.

Также необходимо предоставить портфолио с релевантными работами в жанре интервью или разговорного жанра.

Важно уметь работать в сжатые сроки и быть внимательным к деталям.

Подробности и бюджет обсуждаются в личных сообщениях.

Монтаж видеороликовОбработка видеоЦветокоррекция
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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