Требуются ротоскоперы для создания VFX-ролика длительностью 15 секунд. Укажите свою занятость и стоимость работы. Портфолио будет плюсом. Обсуждение деталей проекта индивидуально.
Монтаж интервью
Я ищу монтажёра для монтажа интервью, снятого на три камеры.
Требуется опыт монтажа интервью, профессиональные навыки цветокоррекции и работы со звуком.
Также необходимо предоставить портфолио с релевантными работами в жанре интервью или разговорного жанра.
Важно уметь работать в сжатые сроки и быть внимательным к деталям.
Подробности и бюджет обсуждаются в личных сообщениях.
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