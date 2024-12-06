Требуется видеомонтажёр для создания стильного отчетного видеоролика и нескольких коротких видео в формате Reels. Объем исходного материала - 3 часа. Ожидается опыт монтажа, навыки работы с Reels и наличие портфолио. Условия: удаленная работа и своевременная оплата. Бюджет проекта — 40-50 тыс. рублей.
Монтажёр Reels
Я ищу талантливого монтажера для создания динамичных видеороликов в формате Reels для социальных сетей.
Необходим опыт монтажа видео и понимание современных трендов Reels.
Также требуется наличие портфолио или шоурила с примерами работ и предоставление прайс-листа на услуги.
За подробностями обращайтесь в ЛС, обсудим условия и т.д.
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