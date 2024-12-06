Монтажёр Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок55 просмотров

Я ищу талантливого монтажера для создания динамичных видеороликов в формате Reels для социальных сетей.

Необходим опыт монтажа видео и понимание современных трендов Reels.

Также требуется наличие портфолио или шоурила с примерами работ и предоставление прайс-листа на услуги.

За подробностями обращайтесь в ЛС, обсудим условия и т.д.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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