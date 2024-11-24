Видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок60 просмотров

Здравствуйте, у нас делается игровой проект. Нам необходим видео обзор сайта, видео правил игры (у нас будет три игры), а также интересное рекламное видео. Видео будет делаться на основе нашего дизайна. Тематика - карточные игры, типа покер. Также просьба, напишите примерную стоимость одного видео.

Создание видеоСоздание рекламных роликов
5 месяцев назад
guest_15991462536127
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