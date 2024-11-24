Здравствуйте, у нас делается игровой проект. Нам необходим видео обзор сайта, видео правил игры (у нас будет три игры), а также интересное рекламное видео. Видео будет делаться на основе нашего дизайна. Тематика - карточные игры, типа покер. Также просьба, напишите примерную стоимость одного видео.