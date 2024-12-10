Монтажер Reels
Ищу монтажеров для создания Reels. Необходим монтаж отчетных видео с мероприятий, создание видео по трендам и вырезки из интервью. Объем работы составляет 2-3 видео в неделю. Примеры работ и стоимость отправляйте в личные сообщения.
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