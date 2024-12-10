Монтажер Reels

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  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки25 просмотров

Ищу монтажеров для создания Reels. Необходим монтаж отчетных видео с мероприятий, создание видео по трендам и вырезки из интервью. Объем работы составляет 2-3 видео в неделю. Примеры работ и стоимость отправляйте в личные сообщения.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
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Ельдар
 
20 лет
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Был
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