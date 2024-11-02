Требуется записать озвучку курса адаптации для украинцев в Норвегии. Необходимо начитать текст на слайдах powerpoint-презентации с спокойной интонацией. На выходе требуется mp4 ролик с озвученной презентацией и pptx файл с озвучкой. Ролик должен длиться более 20 минут. Для теста необходимо предоставить записанную озвучку первых 3 предложений в формате WAV.
Зробити відеовідгук до 1 хв
Потрібна людина,яка запише відео на телефон,потрібно мати гарну одежу,і знімати не перед холодильником
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