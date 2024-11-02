Озвучка аудиокниги

$100
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  2. Озвучивание
Закрыт14 заявок179 просмотров

Озвучить аудиокнигу "Протоколы собраний Сионских мудрецов" умеренным спокойным приятным и мужественным голосом .Слова должны быть чётко слышны и понимаемы.Эмоциональность по минимуму, интонацию можно менять,но в пределах нормы

Озвучка текстов
5 месяцев назад
ArtfulPhysique
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