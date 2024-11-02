Требуется запись коротких аудио на русском языке для Телеграм канала. Ищется молодой человек (24-40 лет) с четкой речью и приятным голосом. Необходимо озвучивание по предоставленным скриптам. Оплата обсуждается.
Озвучка аудиокниги
Озвучить аудиокнигу "Протоколы собраний Сионских мудрецов" умеренным спокойным приятным и мужественным голосом .Слова должны быть чётко слышны и понимаемы.Эмоциональность по минимуму, интонацию можно менять,но в пределах нормы
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