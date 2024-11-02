Нужно озвучить

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт12 заявок92 просмотра

Нужно озвучить аффирмацию, мужским голосом и вставить нужную музыку на фон длительность примерно 1 минута

Добавление музыкиОзвучка текстов
5 месяцев назад
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