Требуется диктор для озвучивания анимационного мультсериала. Ищем женский голос в возрасте 16-35 лет с веселым и задорным тембром. Озвучивание на английском языке, важно свободное владение или носительство. Необходим опыт в подобных проектах и наличие собственного оборудования для записи голоса. Референс предоставляется в приложении.