Интеграция плоского UI в видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка10 просмотров

Требуется интегрировать в видео плоский UI с подвижной камерой и 3D трекингом. Дизайн референс имеется. Нужно сделать 4-5 шотов, общий хронометраж под графику примерно 15 секунд. Срок исполнения 5-7 дней, нужно начинать завтра (12.12).

5 месяцев назад
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Марк
 
22 года
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад