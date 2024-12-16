Монтажер видео для Крипто Игры / P2E / NFT

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  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки16 просмотров

Ищу монтажера для работы с видео на тематику Крипто Игры / P2E / NFT. Обязанности включают простой монтаж (нарезки, переходы, зумы, субтитры) для видео продолжительностью 5-20 минут и нарезку контента для Reels и Shorts. Требуются базовые навыки и минимальный опыт в монтаже, приветствуются начинающие монтажеры. Условия работы: удаленная работа, частичная занятость, 2-4 часа в день, сроки сдачи видео 12-24 часа, оплата договорная.

ReelsДобавление субтитровМонтаж видеороликовНарезка видео
5 месяцев назад
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