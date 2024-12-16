Требуется монтажер видео для работы над проектами в области Крипто Игры, P2E и NFT. Обязанности включают нарезку, переходы, зумы и субтитры для видео продолжительностью 5-20 минут, а также создание контента для Reels и Shorts. Удаленная работа, частичная занятость, 2-4 часа в день. Сроки сдачи видео 12-24 часа, оплата договорная.