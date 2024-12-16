Требуется композитинг-артист для создания анимированной футуристической сцены в стиле киберпанк. Проект включает финальную обработку 3D-сцены, цветокоррекцию и атмосферные эффекты. Обязателен опыт работы с high-end визуальными эффектами и наличие портфолио в стиле футуризм/sci-fi. Сроки работы: 17-20 декабря.
Создание рилс
Здравствуйте нужно сделать 3-4 видео рилсов для Instagram из готового материала (видео в горизонтальном формате).
Есть ли у вас примеры рилс ? ,
Цена договорная!
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