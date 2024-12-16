Создание рилс

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок166 просмотров

Здравствуйте нужно сделать 3-4 видео рилсов для Instagram из готового материала (видео в горизонтальном формате).

Есть ли у вас примеры рилс ? ,

Цена договорная!

ReelsСоздание рилсов
5 месяцев назад
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