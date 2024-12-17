Специалист по AI для создания роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки28 просмотров

Ищем специалиста по AI для создание подобных роликов:

https://www.instagram.com/p/C-iM9m_SppW/?igsh=Y2QyeGg4aGVtaXNj

При успешном сотрудничестве готовы пригласить вас в команду. Оплата производится по выставленному счету через банковские переводы в долларах.

Сотрудничество с расчетными счетами в России невозможно.

Нейросети
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Виталий
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад