Требуется опытный видеомонтажер для срочного монтажа видео проекта в стиле Viva La Vika. Необходимо следовать стилю и атмосфере референса, завершить работу в течение дня. Ожидается указание стоимости и примеры выполненных работ.
Видеомонтаж с помощью нейросети
Нужны ролики с генерацией нейросетью и живого материала. Детали обсудим с исполнителем.
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