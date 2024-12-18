Монтажер Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок30 просмотров

Требуется монтажер для создания разговорных рилсов с вставками и субтитрами. Ищем специалистов, которые могут быстро и качественно выполнять задачи. Если у вас есть рекомендации, пожалуйста, поделитесь контактами!

ReelsДобавление субтитровСоздание рилсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
Милена
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
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4 месяца назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Касым
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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Ярослав
 
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4 месяца назад