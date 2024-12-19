Монтажер для Vlog Reels ежедневного монтажа

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Закрыт4 заявки33 просмотра

Ищу монтажера для создания 1 Reels каждый день. Формат в основном Vlog 25-45 секунд, иногда может быть новый формат. Задачи включают создание сочного vlog reels с хорошим удержанием, выбор интересных моментов, динамичный монтаж, подправка звука, наложение субтитров и добавление фонового трека. Оплата 400₽ за видео с перспективой увеличения при хорошем качестве монтажа. Нужно сделать тестовое видео, референс будет предоставлен.

ReelsДобавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликовСоздание рилсов
4 месяца назад
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Максим
 
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