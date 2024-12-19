Монтажер для блога про путешествия

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки21 просмотр

Ищу монтажера для блога про путешествия и другие проекты в будущем. Если вы работаете в DaVinci, это будет большим плюсом. Присылайте примеры работ с ценами в личные сообщения с хэштегом #монтажвлогов1.

Монтаж видеороликов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
Виталий
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
4 месяца назад
#1
Видеомонтаж
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад