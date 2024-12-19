Монтажер для видеопродакшна

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки16 просмотров

Ищу монтажера с опыт работы в Adobe Premiere Pro и DaVinci, навыками в покрасе и саунд-дизайне. Знание английского языка обязательно, так как нужно будет корректировать автоматические субтитры. Возможна проектная оплата и постоянное устройство. Примеры работ обязательны.

Adobe Premiere ProДобавление субтитровМонтаж видеороликовЦветокоррекция
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Виталий
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Касым
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад