Ищу дизайнера, который активно работает с ИИ и создает видеоконтент. Обязанности включают создание видеоконтента с помощью ИИ, использование AI-инструментов для генерации анимаций, визуальных эффектов, текстур и других элементов видео, ретушь или изменение деталей в существующем видео, поиск и внедрение новых инструментов ИИ для оптимизации рабочего процесса, а также разработка концепций для рекламных, образовательных или развлекательных видео.