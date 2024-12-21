Ищем монтажера для создания ярких и динамичных роликов для Instagram и YouTube. Необходим опыт работы с креативными шрифтами, чувство стиля и понимание актуальных трендов. Соблюдение дедлайнов и системный подход к работе являются обязательными требованиями.
Дизайнер видеоконтента с использованием ИИ
Ищу дизайнера, который активно работает с ИИ и создает видеоконтент. Обязанности включают создание видеоконтента с помощью ИИ, использование AI-инструментов для генерации анимаций, визуальных эффектов, текстур и других элементов видео, ретушь или изменение деталей в существующем видео, поиск и внедрение новых инструментов ИИ для оптимизации рабочего процесса, а также разработка концепций для рекламных, образовательных или развлекательных видео.
Заявки фрилансеров
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