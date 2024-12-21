Требуется создать видеоклип в подарок на две песни. Первую часть монтировать на песню 'обійми' с кадрами из фильмов или клипов Океан Эльзы, вторую — на клипы Dua Lipa. Процесс будет постепенным: монтаж 20-30 секундных фрагментов с утверждением заказчика. Срок выполнения — до 24.12 включительно.
Монтажёр видео
Ищу монтажёра для постоянного сотрудничества по монтажу видео. Задачи включают создание коротких вертикальных видео (Shorts/Reels) продолжительностью до 1 минуты и монтаж горизонтальных видео-лекций длительностью 10-20 минут с простым монтажом. Оплата 400 рублей за короткое видео и 1000 рублей за длинное. Объем работы: 1 горизонтальное видео в неделю и 3-4 коротких видео в неделю. Требуется наличие портфолио и готовность выполнить тестовый заказ к понедельнику 23.
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