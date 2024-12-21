Монтажёр видео

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Закрыт2 заявки42 просмотра

Ищу монтажёра для постоянного сотрудничества по монтажу видео. Задачи включают создание коротких вертикальных видео (Shorts/Reels) продолжительностью до 1 минуты и монтаж горизонтальных видео-лекций длительностью 10-20 минут с простым монтажом. Оплата 400 рублей за короткое видео и 1000 рублей за длинное. Объем работы: 1 горизонтальное видео в неделю и 3-4 коротких видео в неделю. Требуется наличие портфолио и готовность выполнить тестовый заказ к понедельнику 23.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Казбек
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Павел
 
26 лет
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Был
4 месяца назад
4 месяца назад