Перекладаю текст будь-якої складності! *англійська, німецька, французька, іспанська, італійська*

Рерайтінг, переклад, копірайтінг, пошук в Інтернеті, наповнення сайту контентом.

Займаюся перекладами текстів будь-якої складності та будь-якого обсягу.

Перекладаю швидко та якісно. Маю філологічну освіту та багаторічний досвід роботи у даній сфері.

Займаюся перекладами сайтів, книг, сценаріїв, статей, дисертацій.