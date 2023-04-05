evgenivna98

Алина evgenivna98

 
25 летУкраина/Мелитополь
год на фриланс-бирже
Была
12 дней назад
Перекладаю текст будь-якої складності! *англійська, німецька, французька, іспанська, італійська*

Рерайтінг, переклад, копірайтінг, пошук в Інтернеті, наповнення сайту контентом.

Займаюся перекладами текстів будь-якої складності та будь-якого обсягу.

Перекладаю швидко та якісно. Маю філологічну освіту та багаторічний досвід роботи у даній сфері.

Займаюся перекладами сайтів, книг, сценаріїв, статей, дисертацій.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
OlgaFirs
Ольга 
35 летУкраина
год в сервисе
Была
9 часов назад
$1
7 баллов
9 месяцев назад
Подготовка плана статьи на английском языке
Алина старалась, но, к сожалению так и не получилось сотрудничество. Потенциал есть, возможно получится с другим заказчиком
Ольга отличный заказчик! Все доступно и ясно объяснила! Советую
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