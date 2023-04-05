Перекладаю текст будь-якої складності! *англійська, німецька, французька, іспанська, італійська*
Рерайтінг, переклад, копірайтінг, пошук в Інтернеті, наповнення сайту контентом.
Займаюся перекладами текстів будь-якої складності та будь-якого обсягу.
Перекладаю швидко та якісно. Маю філологічну освіту та багаторічний досвід роботи у даній сфері.
Займаюся перекладами сайтів, книг, сценаріїв, статей, дисертацій.
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17%
заявок принято заказчиками
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Отзывы заказчиков
$1
7 баллов
9 месяцев назад
Алина старалась, но, к сожалению так и не получилось сотрудничество. Потенциал есть, возможно получится с другим заказчиком
Ответный отзыв
Ольга отличный заказчик! Все доступно и ясно объяснила! Советую