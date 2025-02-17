Логотип компании ANTPLY, занимающейся продажей березовой фанеры, отражает ключевые ценности бренда: надежность, природную эстетику и технологичность.

В основе дизайна – стилизованный муравей, символизирующий трудолюбие, командную работу и прочность, что перекликается с качествами фанеры из березы. Его форма выполнена в минималистичном и геометричном стиле, с элементами, напоминающими слои фанеры, подчеркивая многослойную структуру и натуральное происхождение продукции.

Шрифт логотипа – современный, строгий, но с мягкими формами, что отражает баланс между технологичностью и природным материалом. Цветовая гамма преимущественно монохромная (черный, серый, белый) с возможными акцентами в древесных оттенках, подчеркивающими экологичность и натуральность продукции.

Этот логотип создает чистый, профессиональный и узнаваемый образ компании, которая предлагает высококачественную березовую фанеру для различных отраслей – от строительства до мебельного производства.