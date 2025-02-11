Требуется разработать логотип для строительной компании, занимающейся малоэтажным строительством из теплоэффективных плит. Логотип должен включать текст на русском и английском языках: ВЕРСТА СТРОЙ и VERSTA STROY. Цвета выбираются по усмотрению дизайнера, с возможностью совместной корректировки. Эскизы приложены для вдохновения, но ожидаются и новые варианты.
Разработать логотип
Разработка логотипа для крупного проекта.
Логотип должен быть уникальным. Разберем все кандидатуры!
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