Разработать логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок115 просмотров

Разработка логотипа для крупного проекта.

Логотип должен быть уникальным. Разберем все кандидатуры!

Создание логотипов
3 месяца назад
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Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sofya_R
Софья 
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Sofya_R
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