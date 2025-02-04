Потрібно створити логотип для компанії Asphaltera, яка займається асфальтуванням доріг в Україні. Вимоги: унікальна тематична іконка, стильний напис з назвою компанії та варіанти кольорової гами. Формати: SVG без фону, проектні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW. Конкурс триватиме 3 дні.
Логотип для бренда женской одежды
Требуется разработать логотип для бренда женской одежды. Ожидается отправка цены и портфолио от заинтересованных исполнителей.
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