Требуется дизайнер для создания логотипа и фирменного стиля для IT стартапа, который разрабатывает телеграм-бота для творческих знакомств. В будущем планируется создание приложения на основе бота. Ожидается проработка уникального и запоминающегося дизайна, соответствующего тематике стартапа.