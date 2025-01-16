Логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка54 просмотра

Всем привет, создам логотип любой сложности, так же занимаюсь немного 3д, если вдруг захочется смогу сделать логотип с элементами 3д, видеомонтаж, фотошоп, рисование, буду рада вашим заявкам, на этом сайте я первый раз, хочется попробовать и узнать эту площадку,всем спасибо за внимание очень жду🥰

Создание логотипов
3 месяца назад
Tanshas_22
Татьяна 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
3 месяца назад