Требуется разработать логотип для школы-студии красоты 'Между нами девочками' Ксении Евсеевой. Основные цвета логотипа: изумрудный, белый и золотой. Ожидается креативный и привлекательный дизайн, который будет отражать концепцию студии.
Логотип
Всем привет, создам логотип любой сложности, так же занимаюсь немного 3д, если вдруг захочется смогу сделать логотип с элементами 3д, видеомонтаж, фотошоп, рисование, буду рада вашим заявкам, на этом сайте я первый раз, хочется попробовать и узнать эту площадку,всем спасибо за внимание очень жду🥰
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