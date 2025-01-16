Всем привет, создам логотип любой сложности, так же занимаюсь немного 3д, если вдруг захочется смогу сделать логотип с элементами 3д, видеомонтаж, фотошоп, рисование, буду рада вашим заявкам, на этом сайте я первый раз, хочется попробовать и узнать эту площадку,всем спасибо за внимание очень жду🥰