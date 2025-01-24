Создать логотип для бьюти студии

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Закрыт22 заявки85 просмотров

Здравствуйте. Нужно создать логотип для школы-студии красоты. Название: школа-студия красоты Ксении Евсеевой «Между нами девочками». Основные цвета изумрудный, белый золотой

Создание логотипов
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