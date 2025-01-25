Отрисовка логотипа в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок45 просмотров

Нужен дизайнер для удаленной задачи, требуется отрисовать логотип в векторе. Жду откликов от тех, кто сможет взяться за работу в скором времени.

Отрисовка логотипов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Светлана
 
41 год
4 года в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Мане
 
22 года
год в сервисе
онлайн
51 отзыв
3 месяца назад
Евгений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
3 отзыва
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
3 месяца назад
Екатерина
 
22 года
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
24 минуты назад
71 отзыв
3 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 месяца назад