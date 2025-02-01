Создание логотипа, редактирование фото и видео

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Закрыт9 заявок46 просмотров

Необходимо создать простой черно-белый логотип. Также требуется переделать фотографию в видео формата mp4 для размещения на сайте. В дополнение, нужно отредактировать фотографии, заменив их и изменив цвета на нужные заказчику.

Редактирование видеоРедактирование изображенийСоздание логотипов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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