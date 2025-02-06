Требуется разработать логотип для телеграмм-канала. Учитывайте особенности бренда и целевую аудиторию. Логотип должен быть уникальным и запоминающимся.
Логотип для компанії по асфальтуванню
Всім привіт!
Потрібно створити логотип для компанії Asphaltera, яка займається асфальтуванням доріг в Україні.
🔹 Що потрібно:
✅ Унікальна тематична іконка.
✅ Гарний напис із назвою компанії.
✅ Варіанти кольорової гами.
🔹 Формат файлів:
🖼 SVG (без фону).
📂 Проєктні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW.
Логотип буде використовуватися на новому сайті.
Конкурс триватиме 3 дні. Чекаю ваші варіанти! 🚀
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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