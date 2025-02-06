Логотип для компанії по асфальтуванню

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок164 просмотра
#1$40

Всім привіт!

Потрібно створити логотип для компанії Asphaltera, яка займається асфальтуванням доріг в Україні.

🔹 Що потрібно:

✅ Унікальна тематична іконка.

✅ Гарний напис із назвою компанії.

✅ Варіанти кольорової гами.

🔹 Формат файлів:

🖼 SVG (без фону).

📂 Проєктні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW.

Логотип буде використовуватися на новому сайті.

Конкурс триватиме 3 дні. Чекаю ваші варіанти! 🚀

Adobe IllustratorCorelDRAWСоздание иконокСоздание логотипов
3 месяца назад
guest_1738573090429
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 месяца назад
Чудова робота! Логотип виглядає сучасно, лаконічно та добре відображає концепцію бренду. Вдало підібрані кольори та шрифти, дизайн гармонійний і впізнаваний. Дякую за якісне виконання та врахування всіх побажань! 😊
Дякую за чудовий конкурс! Буду радий нашій подальшій співпраці!

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Mich_D
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