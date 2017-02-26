Требуется специалист для увеличения аудитории Вайбер сообщества с 2 подписчиками. Необходимо привлечь реальных целевых подписчиков на тему религии и фактов. Ожидается использование SEO оптимизации, рассылок по форумам и инвайтов в группы. Ищем профессионала в области продвижения Вайбер.
Специалист по seo, CMS, интернет маркетингу и соц- сетям. Опыт работы более 8 лет!!
- Опыт работы в сфере SEO оптимизации. Поиск ошибок и анализ.
- Привлекаю качественный органический трафик.
1-Только настоящие уникальные человеческие посетители
2- Уникальные IP-адреса (Guaranteed)
3- Повысьте Alexa Рейтинги (Guaranteed)
4- Полностью контролироваться на Google Analytics
5- Хороший способ, чтобы увеличить ваш сайт. Рейтинги
6- Опыт SERP движения
-Понижаю рейтинга Alexa Rank ! - Alexa Rank - Этот показатель есть очень важным для любого сайта. Система рейтинга сайтов, которая определяет популярность вашего сайта относительно других во всем Интернете. Да-да, именно понизить, потому что чем ниже Alexa Traffic Rank, тем лучше. Если показатель рейтинга Alexa Rank вашего сайта меньше 100.000, то это значит что ваш сайт посещает большое количество людей. Если показатель вашего alexa рейтинга будет более 2.000.000, то монетизировать ваш сайт будет сложно. Бесплатно проверить свой рейтинг сайта вы можете сайте Alexa Rank.
- Создание качественных обратных ссылок на ваш сайт или делаю Dofollow блоги и трасты. Создаю для вашего сайта Link piramids, LInk whell, Wiki links. Использую SEnuke, Xrumer. Backl-link
-Массовой рассылки сообщений. Использую программу для спама форумов, гостевых книг и комментариев. Прогон от 500 до 30 000 линков, блогов, профили, форумы, комменты. Готовая база. Мощные прогоны и большие возможности.
- Работа по мелочам: обработка фотографий, создание видео заставок с логотипом с красивыми эффектами, создание QR кода с вашим логотипом, привлечение органического трафика через twitter, youtube,bing, linkedin, yahoo, yandex, ask.com, google на ваш сайт !
- $100Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрытгод назад
- $25
Ищется монтажер для профессионального монтажа YouTube Shorts видео длительностью до 60 секунд. Необходимы динамичные ролики с использованием vfx эффектов, интересными вставками, плавными переходами и частичными субтитрами. Результат должен быть ярким и запоминающимся.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо разработать яркое и кликабельное превью для YouTube. Условия: уникальность, креативность, грамотное размещение объектов и качественная цветокоррекция. Портфолио с примерами обложек обязательно.Баннеры26 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Необходимо разработать красивую и кликабельную обложку для ролика на YouTube. Ожидается оригинальный и привлекательный дизайн, который будет привлекать внимание зрителей.Баннеры15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо разработать (доработать) дизайн фона для сайта, чтобы был не скучным, оригинальный и трендовый ... (есть уже готовые наброски, что облегчает работу на 80%. фон почти готов, но сырой только ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать дизайн фона для сайта, чтобы был не скучным, оригинальный и трендовый ... (есть уже готовые наброски, что облегчает работу). На данный момент используется старый фон, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
верстать одну страницу отзывов + исправить 2 мелкие ошибки на сайте. Страница доб. отзывов (адаптивный вариант). "Отзывы на сайте", возможности: - Пользователь пишет отзыв - Загрузка ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Для одного сайта требуется раздел отзывов. 1 - Красивая форма для добавления отзывов (стандартная* красивая форма под стиль сайта + капча). 2 - Красивая оригинальная форма (окошки) вывода отзывов, на этой же ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Для одного сайта требуется раздел отзывов. 1- Форма для добавления отзывов (стандартная* красивая форма под стиль сайта). 2 - Красивая форма (окошки) вывода отзывов. На этой странице под формой добавления отзывов должны выводится отзывы посетителей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Задача! Требуется зафиксировать фон. На данный момент фон неправильно отображается. При скроле до самого конца, фон не фиксируется и начинается сначала. При текущей ситуации не получается реализовать, чтобы фон скролился, а потом переходил в состояние "background-attachment: fixed”. Требуется ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $165
Необходимо сверстать сайт (адаптивная, кроссбраузерная валидная верстка). Натянуть на движок DLE (Версия DataLife Engine: 10.3). Необходимо исправит небольшую ошибку в фоне (доработать фон). Желателен опыт верстки информационных порталов, блогов и дизайне. Особых сложностей нет. Стандартный ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $270
Требуется нарисовать интересный редизайн христианского сайта – bible-facts.ru Заявки подавать, только если тематика сайта вам близка (т.е вы христианин) Что требуется нарисовать? 1) Лого 2) главная страница ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад