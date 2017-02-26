ajtiv10

Кольцов Виктор ajtiv10

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Увеличиваю посещаемость вашего блога или сайта. Накрутка кол-во подписчиков, лайков и просмотров в соц-сети

Специалист по seo, CMS, интернет маркетингу и соц- сетям. Опыт работы более 8 лет!!

- Опыт работы в сфере SEO оптимизации. Поиск ошибок и анализ.

- Привлекаю качественный органический трафик.

1-Только настоящие уникальные человеческие посетители

2- Уникальные IP-адреса (Guaranteed)

3- Повысьте Alexa Рейтинги (Guaranteed)

4- Полностью контролироваться на Google Analytics

5- Хороший способ, чтобы увеличить ваш сайт. Рейтинги

6- Опыт SERP движения

-Понижаю рейтинга Alexa Rank ! - Alexa Rank - Этот показатель есть очень важным для любого сайта. Система рейтинга сайтов, которая определяет популярность вашего сайта относительно других во всем Интернете. Да-да, именно понизить, потому что чем ниже Alexa Traffic Rank, тем лучше. Если показатель рейтинга Alexa Rank вашего сайта меньше 100.000, то это значит что ваш сайт посещает большое количество людей. Если показатель вашего alexa рейтинга будет более 2.000.000, то монетизировать ваш сайт будет сложно. Бесплатно проверить свой рейтинг сайта вы можете сайте Alexa Rank.

- Создание качественных обратных ссылок на ваш сайт или делаю Dofollow блоги и трасты. Создаю для вашего сайта Link piramids, LInk whell, Wiki links. Использую SEnuke, Xrumer. Backl-link

-Массовой рассылки сообщений. Использую программу для спама форумов, гостевых книг и комментариев. Прогон от 500 до 30 000 линков, блогов, профили, форумы, комменты. Готовая база. Мощные прогоны и большие возможности.

- Работа по мелочам: обработка фотографий, создание видео заставок с логотипом с красивыми эффектами, создание QR кода с вашим логотипом, привлечение органического трафика через twitter, youtube,bing, linkedin, yahoo, yandex, ask.com, google на ваш сайт !

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Раскрутка Вайбер сообщества

    $100

    Требуется специалист для увеличения аудитории Вайбер сообщества с 2 подписчиками. Необходимо привлечь реальных целевых подписчиков на тему религии и фактов. Ожидается использование SEO оптимизации, рассылок по форумам и инвайтов в группы. Ищем профессионала в области продвижения Вайбер.

    Привлечение подписчиковРассылка сообщенийViber
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Профессионально cмонтировать YouTube Shorts

    $25

    Ищется монтажер для профессионального монтажа YouTube Shorts видео длительностью до 60 секунд. Необходимы динамичные ролики с использованием vfx эффектов, интересными вставками, плавными переходами и частичными субтитрами. Результат должен быть ярким и запоминающимся.

    Добавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликов
    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать яркое и кликабельное превью для YouTube

    $10

    Необходимо разработать яркое и кликабельное превью для YouTube. Условия: уникальность, креативность, грамотное размещение объектов и качественная цветокоррекция. Портфолио с примерами обложек обязательно.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим оригинальный фона для сайта (стиль) - polygonal

    Добрый день. Необходимо разработать (доработать) дизайн фона для сайта, чтобы был не скучным, оригинальный и трендовый ...  (есть уже готовые наброски,  что облегчает работу на 80%. фон почти готов, но сырой  только ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка оригинального фона для сайта (стиль оформление полигонал)

    Добрый день. Необходимо разработать дизайн фона для сайта, чтобы был не скучным, оригинальный и трендовый ...  (есть уже готовые наброски, что облегчает работу). На данный момент используется старый фон, ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $10

    верстать одну страницу отзывов + исправить 2 мелкие ошибки на сайте.  Страница доб. отзывов  (адаптивный вариант). "Отзывы на  сайте", возможности: - Пользователь пишет отзыв    - Загрузка ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн одной странницы отзывов

    $15

    Для одного сайта требуется раздел отзывов.  1 - Красивая форма для добавления отзывов  (стандартная* красивая форма под стиль сайта + капча). 2 - Красивая оригинальная форма (окошки) вывода отзывов, на этой же ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн одной странницы отзывов

    $15

    Для одного сайта требуется раздел отзывов.  1- Форма для добавления отзывов  (стандартная* красивая форма под стиль сайта). 2 - Красивая форма (окошки) вывода отзывов. На этой странице под формой добавления отзывов должны выводится отзывы посетителей ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подправить верстку. Исправить один баг с фоном. DlE

    $15

    Задача!  Требуется зафиксировать фон. На данный момент фон неправильно отображается. При скроле до самого конца,  фон не фиксируется и начинается сначала.  При текущей ситуации не получается реализовать, чтобы фон скролился, а потом переходил в состояние  "background-attachment: fixed”.  Требуется ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и программирование + небольшая правка в фоне

    $165

    Необходимо сверстать сайт (адаптивная, кроссбраузерная валидная верстка). Натянуть на движок DLE  (Версия DataLife Engine: 10.3).  Необходимо исправит небольшую ошибку в фоне (доработать фон).  Желателен опыт верстки информационных порталов, блогов и дизайне.  Особых сложностей нет. Стандартный ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн христианского сайта

    $270

    Требуется нарисовать интересный редизайн христианского сайта – bible-facts.ru  Заявки подавать, только если тематика сайта вам близка (т.е вы христианин)  Что требуется нарисовать?  1) Лого  2) главная страница ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Необходим оригинальный фона для сайта (стиль) - polygonal
Спасибо большое за проект! Было интересно и приятно работать, когда задача четко поставлена и все решения принимаются без задержек! Обращайтесь еще, буду рад видеть в числе своих постоянных клиентов!
Спасибо большое Владимиру за прекрасно выполненную работу! Все было сделано очень красиво, со вкусом, качественно и точно в срок. Что не мало важно. Владимир берет за работу объективно разумные деньги! Буду обращаться ещё. Рекомендую!
Ответный отзыв
DG10
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Дизайн одной странницы отзывов
Виктор, прекрасный заказчик!
Спасибо большое Дмитрию за прекрасно выполненную работу! Все было сделано очень красиво, со вкусом, качественно и точно в срок. Что не мало важно, Дмитрий берет за работу объективно разумные деньги! Буду обращаться ещё. Рекомендую!
Ответный отзыв
kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Подправить верстку. Исправить один баг с фоном. DlE
DLE
Хорошое ТЗ и моментальная оплата!
Работа выполнена
Ответный отзыв
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$165
10 баллов
8 лет назад
Верстка и программирование + небольшая правка в фоне
DLE
Очень доволен работой с Виктором. Четкое ТЗ, оперативная обратная связь, оплата в срок. Рад был поработать, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу! Приятно работать с исполнителями, которые соблюдают сроки и адекватно оценивают задачи. Все выполнено качественно. У нас был не стандартный и сложный проект. Правки которые мы просили реализовать были внесены, спасибо большое за терпение и понимание! Владимир понял, что от него требуется. Выполнил основную работу и исправил неточности. Ответственный человек всегда на связи поддерживает переписку никуда не пропадает. К сотрудничеству рекомендую!
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