Пропонуємо віддалену роботу з написання текстів для блогу та чат боту

Ми працюємо в жіночій тематиці, сфера краси та здоров'я

Обов'язки:

Вивчення ЦА, її болей та вподобань

Складання комунікаційної стратегії

Складання контент плану

Написання статей та повідомлень в чат бот

Заробітні плата 100 грн / 1000 слів + бонуси за трафік та продажі через блог і чат - бот