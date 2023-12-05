Всем привет! В принципе из заголовка все понятно :) решил попробовать, вдруг такие тут есть :) Просьба, не писать людям которые вообще не имеют отношения к медицине. Я уже много раз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пропонуємо віддалену роботу з написання текстів для блогу та чат боту
Ми працюємо в жіночій тематиці, сфера краси та здоров'я
Обов'язки:
Вивчення ЦА, її болей та вподобань
Складання комунікаційної стратегії
Складання контент плану
Написання статей та повідомлень в чат бот
Заробітні плата 100 грн / 1000 слів + бонуси за трафік та продажі через блог і чат - бот
- Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 дней назад
- $20
Доброго дня, є готова дипломна робота, але з правками які треба виправити.Копирайтинг27 заявокОткрыт17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати 3 телефони андроїд. Необхідно поставити оцінку 5 зірочок додатку з усіх трьох пристроїв. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати айфон. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен16 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен17 дней назад