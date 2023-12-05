Написання текстів для блогу та чат боту

КопирайтингОткрыт12 заявок79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пропонуємо віддалену роботу з написання текстів для блогу та чат боту

Ми працюємо в жіночій тематиці, сфера краси та здоров'я

Обов'язки:

Вивчення ЦА, її болей та вподобань

Складання комунікаційної стратегії

Складання контент плану

Написання статей та повідомлень в чат бот

Заробітні плата 100 грн / 1000 слів + бонуси за трафік та продажі через блог і чат - бот

16 дней назад
Олексій
Украина
16 дней в сервисе
Был
15 дней назад
Заявки фрилансеров
Валерія
20 лет
3 дня в сервисе
Была
2 дня назад
2 дня назад
Іван
28 лет
8 дней в сервисе
Был
6 дней назад
6 дней назад
Анна
34 года
11 дней в сервисе
Была
14 часов назад
9 дней назад
Юлія
27 лет
23 дня в сервисе
Была
10 дней назад
10 дней назад
Ксенія
23 года
22 дня в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад
Диана
21 год
11 дней в сервисе
Была
11 дней назад
11 дней назад
Єлізавета
17 лет
месяц в сервисе
Была
9 дней назад
11 дней назад
Оксана
31 год
16 дней в сервисе
Была
13 дней назад
16 дней назад
Алексей
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
521 отзыв
16 дней назад
#1
Копирайтинг
Андрей
44 года
3 месяца в сервисе
Был
день назад
16 дней назад
Марія-Олеся
27 лет
20 дней в сервисе
Была
2 часа назад
2 отзыва
16 дней назад
Олександр
19 лет
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
30 отзывов
16 дней назад
ТОП-10
Копирайтинг