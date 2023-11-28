Зміни до сайту на Wordpress CMS (дизайн, верстка, інші зміни)

Системы управления (CMS)Открыт11 заявок73 просмотра
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сайт lumberjack.style

Необхідно зробити:

  1. Кнопку "Онлайн Запис" в шапці сайту

  2. Додати в шапку сайту лінки на мессенджери

  3. Додати кнопки соц мереж в шапку сайта

  4. Змінити почту з [email protected] на [email protected]

  5. Виділити візуально розділ "Барбершопи" в шапці

  6. В мобільній версії замінити кнопку "Записатись" на більш гарну по дизайну

  7. Замінити кнопку чат боту на більш впізнаваєму (Телеграм)

  8. Прописати в заголовок h1 Lumberjack на головній сторінці

  9. Помістити лєнту Stop War так, щоб не загороджала екран

  10. Створити окрему сторінку в стилі сайту "Сертифікати"

  11. Lumberjack Shop - замінити h1 на h2

  12. Візуалізувати ОТП

  13. Змінити відображення онлайн послуг (трохи поплило)

  14. Додати підрозділи в розділ Про нас, а саме "Історія", "Місія", "Засновники", "Кваліфікація"

  15. Додати окремиц розділ Наша Команда, де розділити не декілька підрозділів, а саме: Адміністратори, Молодші Барбери, Барбери, Старші Барбери, ТОП Барбери, Амбасадори. Кожен з підрозділів повинен мати сторінки на майстрів (один майстер = одна сторінка) Сторінки повинні розрізнятися по дизайну в залежності від рівня майстра. Цей контент ми потрібні мати змогу самостійно змінювати через ВП

  16. Зробити окрему сторінку Контакти

  17. На локації замінити фото інтерьеру на слайдер з фото, щоб не було каші

  18. На сторінці Контакти зробити форму зворотнього звязку

  19. Зробити окремий розділ "Послуги", де ми зможемо описати кожну послугу окремо

  20. Переробити Підвал сайту (зробити перелінковку між локаціями, телефон, задублювати хедер, поставити години роботи, лінки на соц.мережі, месенджери, аплікухи, копірайт)

  21. Зробити клікабельним телефони на сайті та адреси

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