Требуется написать скрипт на Lua для игры Friday Night Funkin, который будет имитировать игру, отображая изменение очков и надписей, таких как 'Great' и 'Sick!'. Необходимо обеспечить, чтобы это выглядело как игра человека, а не бота. Изучите возможность удаления панели и изменения её отображения.
ПО для скачивания онион сайтов
Дополнительно приложу сюда ТЗ. Так же, некоторые моменты мы с вами обсудили в личной переписке.
В связи с особенностью программы, прошу выделить на тестирвоание хотя бы 7 дней.
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