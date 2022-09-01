Генератор YML файла Яндекса

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок532 просмотра

Добрый день, что мне нужно :)

Необходимо по API получать товар, категории товаров, и под категории,  записывать все это в базу, и после всего этого нужно формировать yml файл.

У каждого товара есть свои характеристики, базовые как правило все одинаковые 

Так же при получении товара по api есть определённые моменты, о которых наверно стоит рассказать уже по факту, но если двух словах ( при создание уже yml файла, нужно что бы скрипт, база или как там правильно сказать приложение, умело высчитывать маржинальность)

Файл YML заполняется из данных которые мы получаем по API

Данный файл, должен обновляться каждые два часа, а так же это файл должна быть возможность легко модифицировать что-ли назовём это так, например мне нужно внести новый тег в данный файл например Я пишу имя тега и указываю что я ложу в данный тег из базы, если нечего не указываю значит оно пустое, должать быть возможность не только указывать из базы, но и вводит собственные значения, как числовые так и текстовые

Что касается вопроса маржинальность, тут обсуждение лучше наверное лично, когда вы сможете обладать информацией о товаре

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