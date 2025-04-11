Требуется специалист для интеграции и настройки SSP-платформ в white-label SaaS RTB-решении. Задачи включают подключение SSP, оптимизацию взаимодействия и тестирование интеграций. Необходим опыт работы с SSP и DSP, знание OpenRTB, API рекламных платформ и ключевых метрик. Возможна долгосрочная проектная работа с поэтапной оплатой.
Разработать модель предиктивной аналитики
Цель: Повышение качества прогнозирования вероятности брака на производстве на основе исторических данных с возможностью интеграции предиктивной модели в процесс производства в режиме реального времени.
Ключевые задачи:
Работа с историческими данными:
1) исторические данные о браке хранятся в виде таблиц;
2) Анализ и подготовка данных для обучения модели (очистка, обработка, формирование выборок).
Интеграция с 1С:
1) настройка взаимодействия модели с системой 1С для получения данных в реальном времени. 2) Реализация механизма передачи результата работы модели обратно в 1С.
Разработка и доработка модели:
1) использование CatBoost или аналогичных инструментов для создания/оптимизации модели предиктивной аналитики.
2) Учет особенностей данных: брака сырья, брака на этапах производства и других факторов.
Тестирование:
1) Оценка точности модели на тестовой выборке.
2) Проверка корректности работы модели в режиме реального времени с 1С.
Разработка рекомендаций:
Предоставление выводов и предложений для минимизации брака на основе предсказаний модели.
Технические детали:
Хранение данных: Исторические данные о браке представлены в виде таблиц
Получение данных из базы 1С в реальном времени через SQL-запросы или встроенные механизмы 1С.
Возврат предсказаний модели в 1С (например, для отображения результата или отправки на следующий этап обработки).
Требования к исполнителю:
- Уверенные знания алгоритмов машинного обучения (CatBoost, другие алгоритмы для табличных данных).
- Опыт интеграции моделей в системы реального времени, особенно с 1С.
- Умение работать с SQL-запросами и данными из 1С.
- Навыки предобработки табличных данных и оптимизации моделей.
Желателен опыт работы с промышленными процессами или данными пищевой отрасли.
Ожидаемые результаты:
Модель: модель с точными прогнозами вероятности брака.
Настройка сценария обработки данных в режиме реального времени.
Отчет: Подробная документация с описанием модели, её метрик и рекомендаций по внедрению.
Срок выполнения проекта: 1 месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаОткрыт7 дней назад
- $20
Требуется специалист для ремонта программы автоматического постинга на Facebook, написанной на Django. Необходимо устранить проблемы с остановкой постинга, ошибками 404 и доступом к админ-панели. Реализация механизмов принудительного запуска и взаимодействия с внешними факторами. Период тестирования - 2 недели. Срок выполнения не должен превышать 50% от согласованного.Прикладное ПОнет заявокОткрыт8 дней назад
- $200
Требуется найти нейросеть, способную генерировать текст, который не будет распознан как сгенерированный системой антиплагиата. Идеальная модель должна обеспечивать высокую уникальность и естественность текста.Прикладное ПО9 заявокОткрыт8 дней назад
Требуется настройка кастомных колонтитулов в Microsoft Word. Необходимо правильно оформить колонтитулы для документов, учитывая все требования к оформлению.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт10 дней назад
Требуется внести исправления в простой скрипт Autohotkey, который изменяет логику ввода текста с клавиатуры. Задача включает анализ кода и корректировку функциональности скрипта для улучшения работы.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 дней назад
Требуется разработать рабочий календарь с возможностью выбора графика смен и редактирования смен без сбоя графика. Календарь должен учитывать выполненную работу с оплатой, предлагать два вида заработка в день и предоставлять месячный отчёт по заработку.Прикладное ПО7 заявокОткрыт11 дней назад
Требуется выполнить импорт данных в SQL базу для сайта, связанного с видео и фото. Необходимо обработать 50 ГБ файлов, включая видео, фото и JSON данные для 50 профилей. Задача включает генерацию ID профиля, указание путей к аватаркам и обложкам, а также импорт названий и описаний профилей. Оперативность и разумная стоимость являются приоритетом.Прикладное ПО9 заявокОткрыт12 дней назад
Требуется разработать программное обеспечение для анализа и сравнения коэффициентов на спортивные события в разных букмекерских конторах. Программа должна обеспечивать удобный интерфейс для пользователей и точные данные для анализа.Прикладное ПО4 заявкиОткрыт13 дней назад
- $2
Требуется помощь в подключении Firebase к проекту Xcode. Возникают ошибки, связанные с доступом на уровне импортов. Необходимо обойти ошибку 'Ambiguous implicit access level for import' и включить '-enable-experimental-feature AccessLevelOnImport'. Ожидается решение проблемы для корректного запуска приложения.Прикладное ПО2 заявкиОткрыт14 дней назад
Ищется специалист для разработки высокоскоростного парсера новостей на C++. Задачи включают реализацию GET-запросов с обходом кеша, низколатентную обработку JSON и передачу данных через WebSocket. Требуется опыт работы с сетевыми технологиями, асинхронным программированием и создание low-latency систем. Удаленная работа с гибким графиком и конкурентной оплатой.Прикладное ПО3 заявкиОткрыт14 дней назад