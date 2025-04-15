Интеграция SSP / RTB, programmatic специалист

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Открыт1 заявка60 просмотров

Добрый день.

У нас white-lable SaaS RTB-решение и мы ищем опытного специалиста в сфере programmatic для интеграции и настройки SSP-платформ

Задачи проекта

  • Подключение и техническая интеграция SSP-платформ

  • Настройка и оптимизация взаимодействия с SSP

  • Тестирование интеграций и выявление проблемных мест

Требуемая экспертиза

  • Практический опыт работы с SSP и DSP

  • Понимание принципов programmatic-рекламы и RTB-механик

  • Опыт работы с OpenRTB JSON, XML

  • Навыки работы с API рекламных платформ

  • Умение анализировать эффективность интеграций

  • Понимание ключевых метрик при работе с SSP (CPM, Fill Rate, Viewability)

Формат сотрудничества

  • Проектная работа 

  • Возможно долгосрочное сотрудничество на обговариваемых условиях (фикс / почасовая оплата)

Условия оплаты

  • Оплата поэтапно по результатам выполненных интеграций

  • Дополнительные задачи обсуждаются и приводят к увеличению оплаты

При отклике, пожалуйста, укажите ваш релевантный опыт работы с SSP и примеры успешных интеграций. Также будет полезно знать ваши временные возможности и предпочтительные условия сотрудничества.

Интеграция APIНастройка рекламных кампанийАрбитраж трафикаТестирование программного обеспечения
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Микита
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