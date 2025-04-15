Интеграция SSP / RTB, programmatic специалист

Добрый день.

У нас white-lable SaaS RTB-решение и мы ищем опытного специалиста в сфере programmatic для интеграции и настройки SSP-платформ

Задачи проекта

Подключение и техническая интеграция SSP-платформ

Настройка и оптимизация взаимодействия с SSP

Тестирование интеграций и выявление проблемных мест

Требуемая экспертиза

Практический опыт работы с SSP и DSP

Понимание принципов programmatic-рекламы и RTB-механик

Опыт работы с OpenRTB JSON, XML

Навыки работы с API рекламных платформ

Умение анализировать эффективность интеграций

Понимание ключевых метрик при работе с SSP (CPM, Fill Rate, Viewability)

Формат сотрудничества

Проектная работа

Возможно долгосрочное сотрудничество на обговариваемых условиях (фикс / почасовая оплата)

Условия оплаты

Оплата поэтапно по результатам выполненных интеграций

Дополнительные задачи обсуждаются и приводят к увеличению оплаты

При отклике, пожалуйста, укажите ваш релевантный опыт работы с SSP и примеры успешных интеграций. Также будет полезно знать ваши временные возможности и предпочтительные условия сотрудничества.