Требуется специалист для ремонта программы автоматического постинга на Facebook, написанной на Django. Необходимо устранить проблемы с остановкой постинга, ошибками 404 и доступом к админ-панели. Реализация механизмов принудительного запуска и взаимодействия с внешними факторами. Период тестирования - 2 недели. Срок выполнения не должен превышать 50% от согласованного.
Интеграция SSP / RTB, programmatic специалист
Добрый день.
У нас white-lable SaaS RTB-решение и мы ищем опытного специалиста в сфере programmatic для интеграции и настройки SSP-платформ
Задачи проекта
Подключение и техническая интеграция SSP-платформ
Настройка и оптимизация взаимодействия с SSP
Тестирование интеграций и выявление проблемных мест
Требуемая экспертиза
Практический опыт работы с SSP и DSP
Понимание принципов programmatic-рекламы и RTB-механик
Опыт работы с OpenRTB JSON, XML
Навыки работы с API рекламных платформ
Умение анализировать эффективность интеграций
Понимание ключевых метрик при работе с SSP (CPM, Fill Rate, Viewability)
Формат сотрудничества
Проектная работа
Возможно долгосрочное сотрудничество на обговариваемых условиях (фикс / почасовая оплата)
Условия оплаты
Оплата поэтапно по результатам выполненных интеграций
Дополнительные задачи обсуждаются и приводят к увеличению оплаты
При отклике, пожалуйста, укажите ваш релевантный опыт работы с SSP и примеры успешных интеграций. Также будет полезно знать ваши временные возможности и предпочтительные условия сотрудничества.
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