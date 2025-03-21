Импорт CSV Price Pro Opencart 3

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Надо залить каталог товаров с % наценкой через CSV Price Pro import/export на Opencart 3.
База 11000 позиций в csv.
Без фото, удалить все внешние ссылки, отредактировать таблицу и подогнать под читаемый формат.
Все стоит, все есть, только подогнать таблицу, настроить CSV Price Pro, залить и проверить.
OpencartДобавление товаровЗаполнение таблицНаполнение сайтовНастройка интернет-магазинов
день назад
ruwb
33 года
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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Нет заявок фрилансеров