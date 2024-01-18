Фрилансер в Декрете
Привет! Меня зовут Маида, я дизайнер
на фрилансе. Свой путь начала с декрета.
Уже более 3 лет как я переехала из России
в Азербайджан. Было не легко адаптироваться к новой стране и культуре, что и сказалось на поисках роботы и новых влечениях.
После долгих поисков и ожиданий я решила попробовать себя в веб дизайне. Сейчас мне нравится моя профессия и я с радостью делаю бизнес своего клиента узнаваемым, стильным
и удобным пользователю.
Я получаю удовольствие от новых знаний, поэтому и клиентам комфортно работать со мной. Я всегда на связи, умею слушать пожелания и адаптировать их.
Портфолио
- WB3 просмотра
- Кондитерская3 просмотра
- Happy dog2 просмотра
- Место силынет просмотров
- Marry Meнет просмотров
- Котикинет просмотров
Дизайн сайтов
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$30/час
от $100от 5 дней
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