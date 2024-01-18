Фрилансер в Декрете

Привет! Меня зовут Маида, я дизайнер

на фрилансе. Свой путь начала с декрета.

Уже более 3 лет как я переехала из России

в Азербайджан. Было не легко адаптироваться к новой стране и культуре, что и сказалось на поисках роботы и новых влечениях.

После долгих поисков и ожиданий я решила попробовать себя в веб дизайне. Сейчас мне нравится моя профессия и я с радостью делаю бизнес своего клиента узнаваемым, стильным

и удобным пользователю.

Я получаю удовольствие от новых знаний, поэтому и клиентам комфортно работать со мной. Я всегда на связи, умею слушать пожелания и адаптировать их.