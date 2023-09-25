full stack разработчик

Здравствуйте, Я full stack разработчик

О себе

Стек технологий: MEVN (MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js) Опыт работы: Опытный FullStack JS разработчик, специализирующийся на стеке MEVN.

Более пяти лет опыта в разработке веб-приложений и сайтов, используя данный стек технологий.

Участвовал в проектах разного масштаба, от МѴР-приложений до крупных веб-платформ. Навыки: Глубокие знания Vue.js для разработки интерфейсов пользовательского веб-приложения. Создание реактивных компонентов, работа с Vue Router и Vuex.

Опыт разработки серверной части на Node.js и Express.js. Работа с MongoDB, включая создание схем данных и выполнение запросов.

Базы данных: Знание MongoDB и принципов проектирования баз данных. Моделирование схем данных, создание индексов и оптимизация запросов для высокой производительности и надежности приложений.

Проекты: Участие в разработке различных веб- приложений и сайтов на стеке MEVN, включая проекты разного масштаба и сложности..