Здравствуйте, Я full stack разработчик
О себе
Стек технологий: MEVN (MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js) Опыт работы: Опытный FullStack JS разработчик, специализирующийся на стеке MEVN.
Более пяти лет опыта в разработке веб-приложений и сайтов, используя данный стек технологий.
Участвовал в проектах разного масштаба, от МѴР-приложений до крупных веб-платформ. Навыки: Глубокие знания Vue.js для разработки интерфейсов пользовательского веб-приложения. Создание реактивных компонентов, работа с Vue Router и Vuex.
Опыт разработки серверной части на Node.js и Express.js. Работа с MongoDB, включая создание схем данных и выполнение запросов.
Базы данных: Знание MongoDB и принципов проектирования баз данных. Моделирование схем данных, создание индексов и оптимизация запросов для высокой производительности и надежности приложений.
Проекты: Участие в разработке различных веб- приложений и сайтов на стеке MEVN, включая проекты разного масштаба и сложности..
Портфолио
- Создание и наполнение сайта2 просмотра