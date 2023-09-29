7 страниц

$210
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка6 просмотров
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По макетам https://www.figma.com/file/i1I5LUMtBIhIR2jyBJBh6K/Макеты-%2F-SravniPrice?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=KMjKMRut6JlU75AV-1

3 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
shimanovichmasha
23 годаБеларусь
год в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
$210
7 дней
RUB
Отличный дизайнер! Просто огненный! Всем рекомендую, редко где такого найдете!
Отлична коммуникация, приятно работать!
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    3 месяца назад