Всем хорошего дня. Нам необходим веб дизайнер или веб разраюотчик по созданию хорошего, современного дизайна. От вас требудется владеть инструментиами по созданию вебсайта, фигма или wordpress, также требуется опыт работы. Если вы готовы приступить, пожалуйста, ...