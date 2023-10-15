Web, ui/ux designer
Начинающий Ui/ux designer. Пришла на биржу, чтобы поработать с реальными проектами в разных интересных нишах. Стараюсь улучшать свои навыки и умения в каждой последующей своей работе.
Этапы моей работы зависят от задания и сложности проекта.
Если у вас нет четкого ТЗ, идеи или вы хотите создать свой продукт, то готова помочь вам в этом. Нравится изучать продукты конкурентов и привносить в создаваемый продукт все самое лучшее. Стараюсь досконально погружаться в тематику бизнеса и идеи.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редизайн сайта вин2 просмотра
- Редизайн сайта Гродненского форума1 просмотр