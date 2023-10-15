Web, ui/ux designer

Начинающий Ui/ux designer. Пришла на биржу, чтобы поработать с реальными проектами в разных интересных нишах. Стараюсь улучшать свои навыки и умения в каждой последующей своей работе.

Этапы моей работы зависят от задания и сложности проекта.

Если у вас нет четкого ТЗ, идеи или вы хотите создать свой продукт, то готова помочь вам в этом. Нравится изучать продукты конкурентов и привносить в создаваемый продукт все самое лучшее. Стараюсь досконально погружаться в тематику бизнеса и идеи.