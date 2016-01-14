Задача: срочно нужно разработать html письмо для массовой интернет-рассылки. Сделать и оформить стильно, солидно (деловой стиль) и по всем правилам почтовых служб. Я предоставлю только текст, дальше всё делаете самостоятельно, оформляете и добавляете, что не ...
Александр Доронин WebloveWeblove
- $15Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Техническое задание: Нужно создать красивый, солидный одно-страничный веб сайт. 1. Дизайн должен быть стильным, солидным, адаптивным. 2. Тематика дизайна: База подписчиков – Бизнес под ключ. Используем: руки, печатающие по клавиатуре, движение мышью. деньги из компьютера ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $46
Техническое задание: Нужно создать красивый, солидный одно-страничный веб сайт. 1. Дизайн должен быть стильным, солидным, адаптивным. 2. Тематика дизайна: База подписчиков – Бизнес под ключ. Используем: руки, печатающие по клавиатуре, движение мышью. деньги из компьютера ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Техническое задание: Нужно создать красивый, солидный одно-страничный веб сайт. 1. Дизайн должен быть стильным, солидным, адаптивным. 2. Тематика дизайна: База подписчиков – Бизнес под ключ. Используем: руки, печатающие по клавиатуре, движение мышью. деньги из компьютера ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад