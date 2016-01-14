Задача: срочно нужно разработать html письмо для массовой интернет-рассылки. Сделать и оформить стильно, солидно (деловой стиль) и по всем правилам почтовых служб. Я предоставлю только текст, дальше всё делаете самостоятельно, оформляете и добавляете, что не ...