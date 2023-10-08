Потрібно перенести сайт з платформи WIX на іншу платформу

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок55 просмотров
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Необхідно перенести наш сайт з платформи WIX на іншу платформу (роздивимось різні варіанти платформ)

2 месяца назад
khmeliarskyiivan
Иван 
33 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
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