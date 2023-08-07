Создание дизайна визитки

добрый день

нужна визитка стандартного размера,

Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально

Хотелось бы сделать надпись Koshkinanails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по центру (шрифт примерный прикрепила, можно выбрать другой, но чтобы надпись хорошо читалась )

На обратной стороне, слева Q код, и справа мой номер телефона 89771206065 , написать, "также я есть в WhatsApp и телеграмм

В самом низу мелким шрифтом Koshkinanails надпись очень мелко. под номером телефона буду ставить роспись

Картинок отправила несколько, чтобы выбрать по качеству подходящую, если не подходит , рассмотрю ваши варианты, но стиль должен быть таким