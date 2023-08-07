Разработать дизайн бренда под ключ

Нужно сделать дизайн и подготовить к печати двухстороннюю картонку. Размер в сложенном виде 12х6см,12х12см пополам) Мы занимаемся производством тактических ремней. Их три вида. ТР-1, ТР-1, ТР-3. Картонка будет одна для ...
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Разработать фирменный стиль для сети бургерных. Название уже есть, необходимы логотип, ццвета,шрифты и др. Также наружняя реклама киосков и дизайн оффлайн точек
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