Разработать дизайн бренда под ключ

Мы ищем опытного дизайнера, специализирующегося на брендинге, для разработки визуальной идентичности нашего нового бренда. Нам нужно создать комплексный бренд-бук, который будет служить основой для всех наших будущих материалов и коммуникаций. Задачи: 1. ...