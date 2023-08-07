Разработать дизайн бренда под ключ

Фирменный стильЗакрыт4 заявки16 просмотров
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Разработать фирменный стиль для сети бургерных. Название уже есть, необходимы логотип, ццвета,шрифты и др. Также наружняя реклама киосков и дизайн оффлайн точек

4 месяца назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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