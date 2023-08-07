Создание дизайна визитки

Нужно сделать прайс лист на фирменном бланке на 2-х листах, таблица должна быть редактируемая. Телеграмм, телефон и адрес точно такие же как в примере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день
нужна визитка стандартного размера,
Картинку, на весь фон визитки, визитка горизонтально
Хотелось бы сделать надпись _Koshkina_nails , по центру визитки, чтобы надпись выделялась, картинку сделать как бы рваной, надпись по центру (шрифт примерный прикрепила, можно выбрать другой, но чтобы надпись хорошо читалась )
На обратной стороне, слева Q код, и справа мой номер телефона 89771206065 , написать, "также я есть в WhatsApp и телеграмм
В самом низу мелким шрифтом _Koshkina_nails надпись очень мелко. под номером телефона буду ставить роспись
Картинок отправила несколько, чтобы выбрать по качеству подходящую
Рассмотрю Ваши варианты , спасибо
- Похожие заказы
- $10Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Сделать дизайн визитки для мастерской компьютеровФирменный стиль30 заявокЗакрыт3 месяца назад
Разработки стилистики/логотипа/брендбука для Грузинского кафе. Разработка стилистики проекта 1. Логотип: Основные + дополнительные версии. Монохром. Допустимые цветовые сочетания. Охранное поле. Варианты использования, минимальные размеры. Стилеобразующие элементы. 2. Фирменные цвета. 3. Шрифт. 4. Фирменные ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн логотипа, фирм.стиля и брендбука Coffee RawФирменный стиль15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Разработать фирменный стиль для сети бургерных. Название уже есть, необходимы логотип, ццвета,шрифты и др. Также наружняя реклама киосков и дизайн оффлайн точекФирменный стиль4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужно сделать дизайн и подготовить к печати двухстороннюю картонку. Размер в сложенном виде 12х6см,12х12см пополам) Мы занимаемся производством тактических ремней. Их три вида. ТР-1, ТР-1, ТР-3. Картонка будет одна для ...Фирменный стиль7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать визитку в минималистичном стиле, без лишних изображений на ней и без броских картинокФирменный стиль1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Создать визитку для репетитора английского языка. Она должна быть выполнена в минималистичном стиле, без броских картинок и лишних элементовФирменный стиль5 заявокЗакрытнет даты