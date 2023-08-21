Прайс лист на фирменном бланке

$10
Фирменный стильЗакрыт4 заявки176 просмотров
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#1$10

Нужно сделать прайс лист на фирменном бланке на 2-х листах, таблица должна быть редактируемая.

Телеграмм, телефон и адрес точно такие же как в примере.

4 месяца назад
avtoagent
41 годУкраина
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3 месяца назад
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Победитель конкурса
OksanaL84
Оксана 
39 летУкраина
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OksanaL84
Оксана 
39 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
4 месяца назад
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