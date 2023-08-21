Сделать дизайн визитки для мастерской компьютеров
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Нужно сделать прайс лист на фирменном бланке на 2-х листах, таблица должна быть редактируемая.
Телеграмм, телефон и адрес точно такие же как в примере.
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