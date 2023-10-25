Создание фирменного стиля и логотипа детской больницы

Фирменный стильЗакрыт6 заявок37 просмотров
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Описать ответы на следующие критерии:

   - стоимость услуг по разработке фирменного стиля и логотипа для детской больницы имени З.А. Башляевой;

   - предоставление портфолио, включающего примеры выполненных работ по созданию фирменных стилей и логотипов для медицинских учреждений, желательно детских больниц;

   - сроки выполнения работы;

   - условия оплаты и возможность внесения корректировок в процессе работы.

2 месяца назад
guest_1698616326972
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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